Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova po treningu

Lubię tańczyć. Nigdy nie brałem lekcji tańca towarzyskiego, a w szkole średniej tańczyłem w zespole modern-jazzowym tańca nowoczesnego, to jest trochę inna bajka. Wyrażanie własnych emocji przez taniec to wielka frajda i coś, co sprawia wielką przyjemność - mówił niedawno Kurzajewski.