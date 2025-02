Maciej Kurzajewski wydał OŚWIADCZENIE ws. Pauliny Smaszcz: "Toczą się postępowania karne"

Tak się zachowuje kobieta która nigdy się nie czuła kochana mimo że kochała całym sercem! Która nigdy nie została doceniona ! Jest żal frustracja złość i wielki ból….. czuje się nie rozumiana. Pani Paulino ja panią rozumiem…. Całe życie oddawałam całe serce , mówiłam miłe słowa komplementowałam męża, zabierałam go na wycieczki , na kolację ! Kupowałam drogie zegarki po 40 000 i co ? Nigdy nie usłyszałam miłego słowa ! Jedynie tylko krytykę i obrażanie…. Błagam o miłość bo nikt w domu rodzinnym mnie nigdy nie kochał ! Chciałam poczuc się bezpieczna kochana zaakceptowana ale to się nigdy nie wydarzyło więc sama o siebie zadbałam zaczęłam się kochać kupować sobie prezenty mówić komplementy do lustra….🪞 i się trochę uleczyłam. W końcu przestałam walczyć odeszłam od męża miałam dość bycia niezauważona i co ? Wielkie zdziwienie niech poczuje on to samo co ja gdy czułam się jak powietrze przy nim….. więc puściłam wolno coś co było dla mnie najważniejsze. Ale moja frustracja rosła i rosła musiałam odejść . Więc rozumiem Pani żal i ból bo pewnie w domu nikt pani nie akceptował