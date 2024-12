Maciej Zakościelny o rozstaniu z matką swoich dwóch synów: "To bardzo boli, ale NIE BYŁO WYJŚCIA"

Maciej Zakościelny świetnie spełnia się w roli ojca

Moje zdanie jest takie, że odpowiedzią jest miłość. Jak dużo dajesz tej miłości i szanujesz w ich oczach mamę czy mama tatę, to oni mają poczucie, że może nie jest to takie złe. Spotykam się z tym, że strasznie dużo rodziców kolegów moich synów jest rozwiedzionych. To jest w ogóle jakaś plaga. W klasach to jest 70 proc., więc oni moim zdaniem przyjmują to jako coś normalnego już teraz - wyjaśnił.