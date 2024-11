Zakościelny zadaje kłam plotkom, że ma romans z Janicką: "Chciałem podziękować mężowi Sary, że mi ją wypożyczył na ten czas"

"Taniec z Gwiazdami" generuje silne emocje wśród widzów już od blisko 20 lat. Wiążą się one nie tylko z rywalizacją między lubianymi celebrytami. Niemal w każdej edycji co najmniej jedną parę "podejrzewa się" o romans. Ma to uzasadnienie w przeszłości. Kilka medialnych związków narodziło się właśnie na parkiecie "TzG". Te najbardziej znane to oczywiście Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka oraz Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.