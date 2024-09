Maciej Zakościelny rzadko opowiada o sprawach prywatnych. Otworzył się na temat synów. "Bycie ojcem nabiera teraz nowej definicji"

Taki mam charakter. Pochodzę z normalnego domu, gdzie takie zachowania były od razu "banowane". Kiedy ćwiczyłem grę na skrzypcach, to tam nie było gwiazdorstwa. Nie mogło być, bo takich miałem nauczycieli. Liczyło się to, co ty potrafisz, a nie ten cały kolorowy puder (...) Każdego dnia doceniam, że ludzie mnie lubią, że się do mnie uśmiechają, że przychodzą na moje koncerty - powiedział naszej reporterce.

Maciej Zakościelny o wychowaniu synów

To bardzo szeroki temat... Bycie ojcem nabiera teraz nowej definicji. To nie jest takie oczywiste; my mieliśmy inne wzorce. Ojcowie zarabiali na dom... (...) Teraz chodzi o to, żeby być obecnym ojcem, i mamy na to więcej przestrzeni. Chodzi o to, żeby być na maksa tu i teraz. Będąc tutaj, myślę o nich, nie o sobie. Myślę, co to doświadczenie im da... - powiedział.