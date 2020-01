Maciej Zień szuka pracowników. W zamian oferuje "możliwość rozwoju w pracowni o najwyższych standardach rynkowych"

Maciej Zień swego czasu był jednym z bardziej rozchwytywanych przez gwiazdy polskich projektantów. Do grona jego "muz" należały m.in. Maja Ostaszewska, Edyta Herbuś czy Jessica Mercedes .

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że za wysokie kwalifikacje Maciek jest gotów płacić pracownikom stawkę niższą od... cen jego kreacji . Zauważyli to również internauci.

"Taka stawka u wielkiego pana projektanta jest upokarzająco niska", "To aż straszne, kiedy w butiku pojawia się ktoś, kto kupuje dwie, trzy rzeczy, czasem nawet jedną, a płaci za to tyle, ile wynosi twoja pensja", "Żenujące, tym bardziej że to Warszawa" - piszą oburzeni.