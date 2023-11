Maffashion POKAZAŁA salon. Tak się urządziła: luksusowe meble i designerskie dodatki (ZDJĘCIA)

Aaaaa 42 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Żyjemy w strasznych czasach,zaczęło się od covidu i wiecznie coś.Ludzie tak są okrutni dla bliźniego,dzieci,zwierzęta tak męczą i pozbawiają ich godności i życia.W Boga nie wierze,jeśli ktoś zna historie chrześcijaństwa to wie o czym mówię,ale wierze w Karmę i przyjdzie pora ze wróci do was to jakimi jesteście dla ludzi i zwierząt okrutni.