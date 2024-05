Maffashion pręży ciało w skąpym kostiumie na balkonie. Fani oszołomieni: "Boże! Jaka ty jesteś piękna" (FOTO)

Zuzia 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czym tu się podniecac, takich dziewczyn i o wiele wiele ładniejszych jest co krok, a jak poszłam do synka do szkoły i zobaczyłam nastoletnie dziewczyny to nie wierzyłam sama sobie , że tak piękna jest teraz młodzież. Nigdy celebrytka nie powinien być wyznacznikiem ani urody a na pewno nie mądrości. Moje dzieci mają mieć zawód i porządne wykształcenie, a nie świecić ięgłupimi minami przed nie wiadomo kim. Ostatnio byłam u mojej okulistki, młoda kobieta, co za uroda, co za sylwetka, stonowany styl ubrania ale jaki elegancki, lekki makijaż, nigdy szponów pomalowanych tylko krótkie zadbane paznokcie z bezbarwnym lakierem i ten zawód. Takiej kobiecie to można zazdrościć madrosci, statusu i niezależności. Gdzie takiej jakiejś celebrycie (nawet nie wiem jak to się prawidłowo nazywa) do takiej kobiety z takim poziomem