Maffashion REAGUJE na słowa Rafała Maseraka o byciu "dziewczyną" Michała Danilczuka i wymijająco dodaje: "Jestem BARDZO szczęśliwa"

Propaganda siana w teleexresie jakoby to większość samochodów w Norwegii buja już elektrykami. Oczywiście przyjdzie dzień, w którym to będzie prawda Podobnie gdybym napisał, że „Słońce powiększa się i pochłania Ziemię”, to też pewnego dnia będzie prawda (tylko dużo później). Można przypuszczać, że około roku 2040 rzeczywiście większość samochodów jeżdżących po Norwegii będzie bezemisyjna. Nie jest też prawdą to, co rozpowszechniają przeciwnicy samochodów elektrycznych, że w Norwegii sprzedaż EV „siadła”. Owszem, była krótkotrwała czkawka przy okazji zakończenia jednej partii wsparcia – wtedy w tym miesiącu, w którym przypadała końcówka poprzedniego programu sprzedaż była wyjątkowo wysoka, a w następnym wyjątkowo niska. To standardowa sytuacja, kiedy próbuje się sztucznie regulować rynek. Niczego to nie zmieniło w ogólnym trendzie w Norwegii, gdzie samochody spalinowe poszły już w zapomnienie i bardzo mało kto w ogóle rozważa zakup takiego pojazdu.