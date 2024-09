Maffashion relacjonuje KULISY pokazu Rabbane w Paryżu. Bawiła się z Camilą Cabello i Cardi B

Dziewczyny (i chłopaki) powiedzcie mi proszę coś dobrego, bo już nie daję rady. Szukam pracy od 4 miesięcy, bez skutku, ciągle tylko słyszę, że mam super kwalifikacje, ale no niestety. Załamka totalna. Za chwilę czynsz, a moje oszczędności topnieją. Do tego jestem z facetem, który mentalnie wspiera mnie tak 3/10, finansowo to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie wiem już, co robić, czuję się gorsza i niewystarczająca :(