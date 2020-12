Maffashion starała się o rolę Julii Wieniawy w horrorze "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"! "NIE PRZYJĘLI MNIE"

W końcu jednak Julka doczekała się i horror pt. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją pojawił się na Netfliksie. Natychmiast obejrzała go Maffashion , która postanowiła podzielić się na InstaStories wrażeniami z seansu. Przy okazji zdradziła, że też ubiegała się o rolę w tym filmie, na dodatek miała to być rola, którą dostała Wieniawa. Na dowód zamieściła nagrania, na których widać, jak uczyła się kwestii.

Byłam na castingu do tego filmu. To, co słyszeliście na tych monologach, to są dialogi ze scenariusza. To było w 2017 roku, czyli bardzo dawno temu, nos temu... Wyłączyłam laktator, aby nie przeszkadzał... - wtrąciła.