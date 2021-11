Maffashion szczerze o związku z Fabijańskim: "Pomagamy sobie biznesowo. Jak w każdym zdrowym związku DOCHODZI DO SPIĘĆ"

Hoh 32 min. temu zgłoś do moderacji 15 13 Odpowiedz

Ludzie na granicy umierają, nieważne, że chcieli socjal, nieważne, że zostali oszukani i zwabieni, nieważne, że się pomylili.. Ważne, że zaplacili zbrodniarzom w obietnicy za lepsze życie a teraz cierpią cierpią!!!!! Za co??!! Powinniśmy ich wpuścić tych co mogą jako azyl a reszta do domu, ale nie trzymajcie ich jak zakładników, przecież mordercy w więzieniach mają 1000 razy lepsze warunki niz ci biedni ludzie na zimnie bez podstawowych potrzeb.. Ludzie zlitujcie się gdzie wasze miłosierdzie gdzie wasze uczucia