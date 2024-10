Magda Narożna w różowym bikini pozdrawia z wakacji. Fani zachwyceni: "Ale figura"

zgłoś do moderacji

Na prawdę ?!?🫣 wygląda mocno przeciętnie, na zdjęciach „krótka” i czy „apetyczna” … dramat 35latka a wygląda jak 50 po tuningu … i ten „kucyko-koczek” … ci co ja komplementują niestety pokazują poziom społeczny co do estetyki … szkoda