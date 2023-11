Magdalena Narożna kończy 35 lat. Tak zmieniła się podczas swojej kariery. Imponująca metamorfoza? (ZDJĘCIA)

Dawid Narożny, Daniel Wilczewski i Magdalena Narożna szybko stali się rozpoznawalni, a ich piosenki "Niewiara" oraz "Kocham się w Tobie" zyskały kilkadziesiąt milionów odsłon. To właśnie wtedy zespół zrezygnował z występowania na weselach i zaczął koncertować. W 2014 roku "Piękni i Młodzi" wzięli udział w popularnym wówczas talent show "Must Be The Music", gdzie dotarli do wielkiego finału.