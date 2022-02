Magdalena Stępień znów o nagłej aktywności Jakuba Rzeźniczaka w mediach: "Jeśli tatuś chce dokładać przed wylotem, TO NIECH DOKŁADA"

Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała i chciałam wam nagrać to dzisiaj, bo już nie będę się zbytnio tutaj udzielać. Ojciec Oliwiera od początku oczekiwał ode mnie, żebyśmy weszli w relacje międzyludzkie jako ojciec-matka, tak jakby się nic nie stało . Żebyśmy się komunikowali, że jest wszystko super : to on ode mnie odszedł, nie jesteśmy razem i co z tego . Każdy żyje swoim życiem, jesteśmy szczęśliwi, zapominamy o wszystkim i żyjemy dalej. NIE, TAK SIĘ NIE DA - zaczęła.

W wielu wiadomościach, które do niego wysyłałam, było we mnie tyle złych emocji, że nie potrafiłam się z nim komunikować. Ktoś oczekuje ode mnie niemożliwego, bo w naszym przypadku po rozstaniu taka relacja ojciec-matka jest niemożliwa . Po tym, przez co przeszłam, nie jestem w stanie przynajmniej teraz zapomnieć. Pojawiła się choroba dziecka, ona nie ułatwiła mi komunikacji z Kubą... Jestem, jaka jestem, mam w sobie mnóstwo emocji, choroba dziecka jeszcze bardziej je spotęgowała . Myślę, że nikt nie jest w stanie pomyśleć, nawet przez minutę, co czuję wiedząc o tym, że moje dziecko jest śmiertelnie chore... - kontynuowała.

Nie nagrywam tego, żeby się tłumaczyć, tylko żeby wam powiedzieć, że tata Oliwiera nagle się uaktywnił i jakiś wywiad się jutro pojawi. Ja z chęcią ten wywiad zobaczę, co tam ciekawego on powie, czym chce się teraz tak bardzo dzielić - na kilka dni przed wylotem jego syna do Izraela. Cokolwiek jutro tam się ukaże, możecie sobie myśleć, co chcecie, ale to jego milczenie w ostatnich tygodniach odpowie wam na wasze pytania. Ja nie będę się wypowiadać, chyba że coś się tam pojawi hardkorowego, co nie będzie zgodne z prawdą. Tak to uważam, że jest to mega nie na miejscu, ale właśnie tak to jest jak się dobrze ma poustawiane wszystko PR-owo. Trzeba wiedzieć, jak się wstrzelić i co powiedzieć w danym momencie, kiedy dać wywiad i co zrobić, żeby na tym wszystkim dobrze wyjść - mówiła z wyrzutem.