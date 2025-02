Maja Bohosiewicz krótko o Macieju Marsie, który zdradzał Laurę Zawadzką: "To nie człowiek, TO ŚLUZ"

Mój brat miał kiedyś dziewczynę. To było tuż po studiach, mieszkaliśmy razem i ona się do nas wprowadziła. W pewnym momencie mówil jej że chce to zakończyć, żeby się wyprowadziła, ale ona była głucha na to. Dal jej miesiąc na wyprowadzkę. Osaczala go obiadkami, swoją obecnością, zaczęła się "odważniej" ubierać, ciągle mu nadskakiwala, dzwoniła i pisała z pracy. Miała nadzieję, że to uratuje. To było straszne, a on był coraz bardziej nerwowy. W końcu zaczął się tak chamsko do niej odzywać, że go nie poznawałam. Wychodził na noc, balowal, pisał z jakimiś dziewczynami, wszystko żeby ją do siebie zrazić. A ona dalej swoje, twierdziła że trzeba to przeczekać. Było mi jej opór szkoda, bo to była naprawdę wartościową dziewczyna. Nie mówię, że z tą Laura było tak samo, ale są tacy ludzie którym musisz od początku postawić granice. Może je przesuwała w czasie związku? To nie czyni jej oczywiscie winną. To świadczy tylko o tym, że się źle dobrali. Ale prawdy nigdy nie poznamy, bo z nimi nie mieszkaliśmy.