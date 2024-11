Maja Bohosiewicz narzeka na hiszpańską ekipę remontową: "Wszystko wygląda tak, jakby się lekko NAJ*BALI"

Maja Bohosiewicz użyła ostrych słów pod adresem hiszpańskich budowlańców

Mama dwójki dzieci pstryknęła dziś kilka fotek z pomieszczenia, które w przyszłości będzie pełniło funkcję łazienki. Jak widać na załączonych obrazkach, raczej nie nastąpi to zbyt szybko. W oczy rzuciły się nierówno wygładzone ściany i widoczna na marmurowych płytkach plama.

O standardzie wykończenia przez Hiszpanów można by mówić długo, ale można też krótko - ujowe. To jest wykończenie w najwyższym standardzie. Z marmurami, drewnem, drogą armaturą. Wszystko wygląda, jakby pan Wiesiek z panem Cześkiem się lekko naj*bali i robili to w nocy bez światła - wytknęła bez ogródek fuszerkę robotników.