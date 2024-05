Edyta Pazura relacjonuje perypetie remontowe w kuchni: "Miałam POWÓDŹ, godzinę sprzątałam"

Wytłumaczcie ... 22 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Dlaczego kobiety w urzędach i innych instytucjach publicznych zasiadające za biurkami w zdecydowanej przewadze są takie wredne? Pracuję w jednej z takich instytucji (nie pierwszej) i nie potrafię zrozumieć moich "kolezanek", które podczas obsługi interesantów wywalają z siebie całe pokłady złośliwości i chamstwa w czystej postaci. Odnoszę wrażenie, że tym kobietom wydaje się jako by to interesanci istnieli dla nich, a nie odwrotnie. A nie daj Boże kiedy do obsługi przyjdzie jakaś atrakcyjna kobieta, z tych biurw poprostu wychodzą bestie. Skąd ta jadowitosć i czemu to ma służyć? Bo na pewno nie wizerunkowi instytucji, w której te nieudane żmije znalazły zatrudnienie. Czasem, aż człowiekowi za nie wstyd 🤷‍♀️