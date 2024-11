Majka Jeżowska nawiązuje do plotek o związku Danilczuka z Maffashion: "Ponoć on jest już zakochany"

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk byli jedną z ulubionych par widzów trwającej właśnie 15. edycji "Tańca z gwiazdami". To dzięki wsparciu publiczności udało im się dotrzeć aż do półfinału, ponieważ jurorzy surowo oceniali popisy taneczne wokalistki. Po jednym z odcinków, w którym Iwona Pavlović przyznała jej zaledwie 6 punktów za paso doble, w sieci rozpętała się prawdziwa burza.

Czarna mamba to już przegina na maxa; Przepiękny taniec. Co jest z tym jury!?; O co tu chodzi.. nie rozumiem z tymi notami, jakoś aż zawsze mi przykro. Pani Maju jest Pani wielka; Pięknie! Oni chyba oceniają według swojego widzimisię, słabe! Maja, Michał jesteście wspaniali - pisali rozgoryczeni widzowie.

Majka Jeżowska gościła ostatnio w programie Magdy Mołek i z entuzjazmem opowiadała o swoim udziale w programie Polsatu. Zdradziła jednak, że od samego początku "miała pod górkę". Musiała bowiem zmagać się z krzywdzącymi komentarzami, a później z kontuzją.

Właściwie od samego początku miałam pod górkę. Jak tylko ogłoszono mój udział w ''Tańcu z Gwiazdami'' posypały się w internecie takie komentarze, które właściwie skazywały mnie na przegraną już na samym początku, to znaczy że powinnam jeśli już to ''Majka mogłaby w edycji dla seniorów, a nie z młodymi, kto to widział?'', ''zamiast opiekować się wnukami to ona pewnie wejdzie z balkonikiem na scenę'', ''będzie miała zadyszkę i odpadnie tak jak wszystkie starsze panie w pierwszym odcinku - powiedziała.

W pewnym momencie Magda Mołek zaskoczyła ją pytaniem.

Można się zakochać w swoim partnerze tanecznym? - wypaliła.

Ja tego nie doświadczyłam. Ja się w nim zakochałam jako w człowieku, wiesz on jest ode mnie dwa razy młodszy i zresztą ponoć jest zakochany. Wiesz co mnie wzruszyło? Kiedy napisała do mnie całkiem niedawno pani, która jest troszkę starsza ode mnie, która jest nauczycielką, żoną, matką i babcią. Zawsze się boję, że takie panie mają najwięcej zarzutów do mojej osoby bo ja nie jestem taka jak one (...) Przeczytałam ten list i ona napisała coś pięknego - powiedziała, że jak patrzy na mnie... kurczę, wzruszę się... że ja tańczę z Michałem jak na swoim pierwszym balu, że to jest takie niewinne jak ja dotykam jego twarzy - odpowiedziała wyraźnie wzruszona, poniekąd nawiązując do plotek o związku Maffashion z Danilczukiem.

