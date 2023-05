Majka Jeżowska wyleciała do USA, zostawiając małego syna w Polsce. Przez lata walczyła z wyrzutami sumienia: "Miał do mnie ŻAL"

Majka Jeżowska wyjechała do USA, opuszczając małego syna. Tak wspominała rozłąkę

Jeżowska wyjechała do USA w 1981 roku, w tym samym roku, w którym przyszedł na świat jej pierworodny. Wokalistka miała świadomość, że decydując się na pracę w Stanach, zafundowała potomkowi życiowy "rollercoaster". Jak jednak zaznaczyła w podcaście, nie chciała zaistnieć za oceanem, lecz zwyczajnie zarobić na życie. Do wyjazdu miał zaś nakłonić ją ówczesny mąż i ojciec jej syna.

(...) To było nasze jedyne wyjście z sytuacji. Byłam jedną nogą w Polsce, jedną w Stanach. W USA mieszkałam jakieś 11 lat. Taką miałam wtedy sytuację finansową. Nie wyjechałam robić kariery, tylko po prostu zarobić - wspominała w rozmowie.

Majka Jeżowska o rozłące z synem. Dręczyły ją koszmary i wyrzuty sumienia

Gdy Jeżowska wyjeżdżała za granicę, była w trakcie rozstania z ówczesnym mężem. Choć wokalistka miała przez to poczucie, że nie musi wracać do kraju zbyt szybko, rozłąka z synkiem była dla niej wyjątkowo trudna do zniesienia. Jak wspominała w podcaście, w tamtych czasach nie miała przecież możliwości zobaczyć, czy usłyszeć pociechy przez Skype'a, a połączenia telefoniczne były wyjątkowo kosztowne.