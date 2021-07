Małgorzata Godlewska na wrotkach oddaje hołd pracownikom służby zdrowia pod Szpitalem Narodowym (ZDJĘCIA)

Beata 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Lubie Małgosie, ale te apele o szczepienie mnie tylko wkurzają. Kto mógł, to sie juz pewnie zapisal, a kto nie chce to zdania i tak nie zmieni. Ja choruje na rzadka chorobe autoimunologiczna, 2 lekarzy szczepienie stanowczo mi odradzalo, 3 wprost powiedzial, ze przy moim stanie to ustawianie sie w kolejke po śmierć. I niestety to sie nie zmieni, choroba jest nieuleczalna, generalnie wiekszosc zabiegow medyczny to u mnie spore ryzyko. A tu zza kazdego rogu wyskakuje ktos z takimi apelami, oszalec idzie. Przez te chorobe nie mam szans na zdrowa ciaze, a ciagle od niemal kazdego slysze (dalsza rodzina, kolezanka z pracy, nawet ludzie w sklepie!), ze to czas na dzidziusia, dlaczego nie jestem w ciazy, przeciez mam męża. Ciekawe kto by chcial swiadomie urodzic chore lub skazane na smierc w cierpieniu dziecko. A teraz te szczepionki... Jak ci w tym kraju nie zagladaja w macice, to teraz w karte zdrowia! Ludzie opanujcie sie, nikogo nie zmusieci ani do ciąży ani do szczepień, kto chce i może to bedzie mial jedno i drugie, nagabywanie nic nie zmieni, a tylko dobija tych co nie mogą