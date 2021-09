Małgorzata Kożuchowska ekscytuje się pierwszym dniem szkoły syna. "Zupełnie nowy etap w życiu!" (FOTO)

Ula 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz to będzie gehenna, kucie się niepotrzebnych informacji i poznawanie ludzi, których po latach się udaje, że nie zna. Komu potrzebna szkoła, jak pracę znajduje się głównie dzięki hobby. Powiedzcie szczerze, ile z was pamięta coś ze szkoły i utrzymuje kontakt z kolegami ze szkolnej ławki? To już wakacje są korzystniejsze do zdobywania wiedzy i sprawdzania jej w praktyce!