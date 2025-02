Małgorzata Ostrowska-Królikowska chwali się najmłodszym synem. Ksawery ma już 18 lat! "CAŁY TATA"

Paweł Królikowski, który zmarł w 2020 roku, i jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaczynali w show-biznesie jeszcze w latach 90. Obecnie klan Królikowskich to niewątpliwie jeden z bardziej rozpoznawalnych aktorskich rodów w Polsce. Chociaż w mediach bez dwóch zdań najgłośniej jest o ich pierworodnym Antku, to gwiazdorski duet doczekał się łącznie piątki dzieci.

Antek Królikowski przyszedł na świat w 1989 roku. Trzy lata później Paweł i Małgorzata powiększyli rodzinę po raz kolejny, a Antoni zyskał młodszego brata, Jana . W 1999 roku do słynnego klanu Królikowskich dołączyła Julia, a dwa lata później Marcelina. W 2007 roku urodziła się najmłodsza pociecha pary, czyli syn Ksawery .

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się najmłodszym synem

Zdjęcia aktorki z dorosłym synem wywołały ogromne emocje. Internauci bardzo chętnie komentowali rodzinne kadry. Szczególną uwagę zwrócili jednak na to, że Ksawery coraz bardziej przypomina ojca.

Syn wygląda jak kopia swojego taty w młodości!; Wypisz wymaluj Kusy; Ładny chłopak; Ale podobny do ojca. Przystojniak; Ksawery to klon taty; Ksawery to cały tata. Aż widzę przed oczami Pawła z młodości! - czytamy w komentarzach.