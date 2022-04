Małgorzata Ostrowska-Królikowska żali się na hejt w sieci: "Tyle agresji i nienawiści, że SZOK"

zosia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

odpuście jej każdy co ma dorosłe dziecko wie że tak naprawdę ono zrobi to co będzie chciało nawet jak będzie to największa głupota i rady matki i przestrogi nic już nie pomogą, wychowała go na pewno dobrze oboje z Pawłem tworzyli wspaniałą rodzinę i co ma teraz zrobić jak Antkowi odwaliło wyrzec się go przecież to jej dziecko zawsze będzie go kochać