Mama Antka Królikowskiego W KOŃCU SKOMENTOWAŁA jego wyczyny! Długo jej to zajęło...

Ola 54 min. temu

Nie rozumiem co według Was miała napisać na instagramowym profilu? Na pewno tego nie pochwalała, ale porozmawiała z nim prywatnie a nie na oczach tysięcy ludzi, tylko po to by ktoś czuł się usatysfakcjonowany. Jego problemy odbijają się nie tylko na nim, ale też na całej ich rodzinie i na pewno nie jest z tego powodu szczęśliwa, ale co ma zrobić? Wyprzeć się go? Ukamienować? To jej syn i co by zrobił, zawsze będzie jej synem i zawsze będzie go kochać nawet jeśli będzie robił głupotę z głupotą, ranił innych czy nawet ją.