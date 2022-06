Małgorzata Rozenek i jej szczupłe nogi odbierają NAGRODĘ W BERLINIE! Jak wypadła na ściance za granicą? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek to kobieta wielu talentów. Zaczynała jako "Perfekcyjna Pani domu" , która sprawdzała, czy ludzie mają kurz na półkach, a dzisiaj rozwija się głównie w innych dziedzinach show biznesu. Ukochana Radosława Majdana bierze wszystkie wyzwania jak leci: angażuje się w reklamowanie produktów, wspieranie młodych mam, brylowanie na ściankach oraz projektowanie ubrań.

Praca projektantki przyniosła branżowy sukces. W czwartek celebrytka nawiedziła Berlin, aby wystąpić na ściance Polskiej Agencji Przedsiębiorczości . Założona przez nią firma została doceniona u Niemców i decyzją Rady Kongresowej tejże organizacji Małgosia otrzymała nagrodę "Made In Poland 2022".

Mamy to, dziś w Berlinie decyzją Rady Kongresowej Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, nagrodę MADE IN POLAND 2022 otrzymuje "Mrs. Drama" - opisuje dumna z siebie Małgorzata. Zostaliśmy docenieni za unikatowe projekty i najwyższą jakość oferowanych polskich produktów. Jestem szczęśliwa i bardzo dumna. Dziękuję za wsparcie naszej marki, bo to właśnie dzięki wam możemy się tak prężnie rozwijać.