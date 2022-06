Małgorzata Rozenek już szykuje się na warszawską Paradę Równości: "Chcę trochę bardziej poszaleć niż w zeszłym roku" (WIDEO)

Wow 1 godz. temu zgłoś do moderacji 79 4 Odpowiedz

I wlaśnie przez takie ,,szaleństwa" i ,,pajacowanie" ludzie nie lubią LGBT. Wychodzą w niesmacznych stylizacjach i później dziwią sie ze brak toleramcji. Czy to parada hetero, czy homo powinno się to odbywać z kulturą. Szczególnie ze cala akcja idzie ulicami ogólno dostepnymi, a nie ,,tylko dla dorosłych ". Znam osoby LGBT i one mówią to samo.