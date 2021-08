Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tłumaczą się z wpadki przed ślubem Królikowskiego i Opozdy: "To DOBRA WRÓŻBA"

477227722727 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ale maja mniemanie o sobie hhahaha, tak jak by kogokolwiek interesowało co maja do powiedzenia 🤣😂🤣😂 podstarzała parka która karmi się zainteresowaniem ludzi i wystawia wszystko na sprzedaz, zalosne