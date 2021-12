Małgorzata Rozenek paraduje po swoim odzieżowym imperium bez stanika i we WŁOCHATYCH śniegowcach z PRZECENY (ZDJĘCIA)

dasza 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

radziu jaki zainteresowany... matko, koibto- uczysz młode dziewczyny w projekt lady jak być damą a sama nie wiesz jak wyglądać? taka sukienka do czegoś tego kudłatego?? jak to wygląda! sukienka na dole marszczy się i "opiera" na butach.. wałkuje się.. skraca nogi.. obrzydliwie to wygląda..