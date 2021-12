Fani krótko do Małgorzaty Rozenek, która SUBTELNIE podkreśla logo znanej marki: "ZERO KLASY"

Małgorzata Rozenek dzięki wytrwałemu wspinaniu się na szczyt showbiznesowej kariery aktualnie może pochwalić się wieloma tytułami. Królowa polskich celebrytek na co dzień występuje jako ikoniczna już Perfekcyjna Pani Domu, prowadząca Projekt Lady, żona Radka Majdana a nawet autorka książki o in vitro. Niedawno do długiej listy osiągnięć Gosia mogła dopisać również oficjalne otwarcie butiku swojej marki odzieżowej Mrs. Drama .

Słabo to wygląda. Takie eksponowanie metek jest żenujące. Zero klasy; No tak Armani trzeba przecież zareklamować; Na drugim rękawie nie było metki?; Gdyby nie to lokowanie produktu to byś nam ch*ja życzyła - pisali zniesmaczeni.