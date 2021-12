Stylowa Małgorzata Rozenek zadaje szyku na otwarciu swojego butiku (ZDJĘCIA)

Kolejną branżą, w której już od jakiegoś czasu próbuje swoich sił Małgosia, jest moda. Naczelna polska trendsetterka postanowiła przekształcić zamiłowanie do ubrań w dochodowy biznes, zakładając markę odzieżową "Mrs. Drama". Podekscytowana nowym projektem celebrytka po długim czasie przygotowań w końcu mogła postawić nogę we własnym butiku. W poniedziałek punktualnie o 13 zjawiła się na ulicy Mokotowskiej, by osobiście powitać pierwszych klientów.