Szczupła Małgorzata Rozenek w stylizacji za ponad 10 tysięcy zadaje szyku na kosmicznym evencie (ZDJĘCIA)

Wg zweryfikowanego źródła GALA donosi, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ZNOKAUTOWALI Kubę Wojewódzkiego! Proces, który zapowiedzieli mu w 2016 r. na Instagramie, został sfinalizowany już w marcu 2017 r., ale dopiero teraz znamy jego oficjalny wynik. Wojewódzki PRZEGRAŁ z Majdanami! Wojewódzki, kiedyś pokazujący się na okładce Party z Małgorzatą jako jej nowy przyjaciel - ,, długie telefony, obiady, porady...'', poczuł się osobiście dotknięty jej wypowiedzią w pewnym programie i z goryczą wywnętrzył się na temat pary małżeńskiej Rozenek - Majdan na łamach serwisu playboy. Po tym jak wywiad z Kubą Wojewódzkim, w którym zarzucił on m.in. Małgorzacie Rozenek wysłanie mu smsa o treści 'gupi kaowiec' oraz rozbicie małżeństwa Piotra Kraśko i Karoliny Ferenstein-Kraśko (podobno Kuba był materacem) zaczęły cytować media, Rozenek i Majdan zapowiedzieli Wojewódzkiemu PROCES ROKU. I nie poprzestali na pustych słowach. Poszli ze sprawą do sądu i... WYGRALI. Jakiś czas po wygranej adwokat Majdanów powiedział: ,,Do dzisiaj, pomimo stosownego wezwania, pan Wojewódzki nie wykonał zobowiązania sądu w postaci publikacji przeprosin. Wystąpimy do sądu celem publikacji tego ogłoszenia na jego koszt''... Sprawa jest więc jasna... i tylko Kuby żal, bo BANKRUCTWO to nic przyjemnego, a w obliczu tego, jak zabolała go tym razem wypowiedź Latkowskiego po filmie o ZATOCE, to podwójny NOKAUT. Zrozpaczony Kuba teraz zaliczył trzeci NOKAUT... jak ten najśmieszniejszy dziadziuś w województwie odnajdzie się schwytany w sieci, gdzie tyle re-Kinów czyha na jego wysłużoną perukę i sztuczną szczękę?