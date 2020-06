Umęczona Małgorzata Rozenek relacjonuje pierwsze dni po porodzie: "Porządek dnia się sypie, noc nie wygląda tak dobrze jak kiedyś"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan bardzo długo walczyli o to, aby ich rodzina się powiększyła. Gdy para ogłosiła już szczęśliwą nowinę związaną z jej błogosławionym stanem, to kolejne miesiące upłynęły im na publikowaniu wspólnych zdjęć i wyczekiwania narodzin pociechy . Pierwszym zdjęciem "Dzidziusia Majdana" pochwalił się z kolei w sieci dumny tata, który świętował też niedawno "pępkowe" .

Teraz celebrytka postanowiła z kolei opowiedzieć obserwującym o tym, jak upłynęło jej kilka ostatnich dni. W tym celu Małgosia opublikowała na Instagramie obszerny post, w którym przyznała, że narodziny kolejnej latorośli faktycznie dały jej się we znaki . Dołączyła też kilka zdjęć, które mają obrazować jej nową rzeczywistość.

Pierwsze dni w domu to zawsze wielka rewolucja. Jak rodziłam swoje pierwsze dziecko, to usłyszałam jedną z najlepszych rad, jakie młoda mama może dostać: "Jedz kiedy możesz, śpij kiedy jest okazja" - i tak też robię. Te pierwsze dni w ogóle są trudne: cały porządek dnia się sypie, noc nie wygląda już tak dobrze jak kiedyś... Zresztą, wszystkie mamy wiedzą, o czym mówię - "puszcza oczko" do obserwujących.