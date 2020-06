Radosław Majdan bawi się na pępkowym

Beta 18 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

A wiecie co? Jasne, że Gonia i Radek to nie intelektualiści, ale wydają mi się prawdziwi i szczęśliwi naprawdę, wcale nie na pokaz. Oczywiście, że sprzedają swoją prywatność, ale przecież to właśnie ich źródło dochodu. Popularność zdobyli nie dzięki wybitnym talentom telewizyjnym Rozenkowej, czy wybitnej grzez Majdana, ale dzięki temu, że dzielą się z ciekawskimi swoim królewskim życiem. Tak szczerze sobie odpowiedzcie, czy gdyby wam płacono dziesiątki tysięcy złotych za kilka zdjęć z życia rodzinnego, nie poszlibyście na to? Ludzie, nie bądźcie hipokrytami. Nikt nikogo nie zmusza do śledzenia ich życia.