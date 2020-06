TYLKO NA PUDELKU: Dumny Radosław Majdan rozpływa się nad swoim pierworodnym: "Synuś jest śliczny"

W środę Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dołączyli do grona świeżo upieczonych rodziców. Przez wiele miesięcy para pieczołowicie przygotowywała się do powitania upragnionego potomka. Szczególnie podekscytowany był Radzio, który dbał o swoją ukochaną jak tylko mógł i od samego początku wyrażał chęć uczestniczenia w porodzie. Mimo okresu niepewności, wywołanego pandemią koronawirusa, ostatecznie okazało się, że jego marzenie się spełni. Przyszły tata od dawna rozważał w myślach, jak będzie wyglądał ten szczególny dzień w jego życiu.

Po długich miesiącach wyczekiwania, Radek mógł wreszcie wziąć na ręce swojego synka, co z wielką radością obwieścił światu za pośrednictwem Instagrama.

To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek. Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny. 3900 kg / 58 cm. Snuję już co do Niego plany treningowe. Przed Wami HENIO - napisał podekscytowany.