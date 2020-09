Małgorzata Rozenek snuje teorię o romansie Lady Gagi i Bradley'a Coopera: "Tam była wielka miłość!"

Olka 45 min. temu zgłoś do moderacji 31 1 Odpowiedz

To był film a to są dobrzy aktorzy którzy już w szkole uczą się jak się w sobie zakochiwać na ten czas . To się nazywa warsztat !!! Poza tym pięknie kibicować związkowi który jest poza małżeński . Ciekawe co by było gdyby to dotyczyło Radka . Czyli ma wolna rękę?