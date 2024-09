Małgorzata Rozenek "przyłapana" na zakupach (ZDJĘCIA)

Współczesna moda na szczupłość rozpoczęła się w USA, gdzie zaczął pojawiać się problem otyłości. Stwierdzono, że społeczeństwo jest za tłuste, je za dużo i nie to co trzeba. Do tego nie uprawia się sportu, a większość osób prowadzi siedzący tryb życia. Dlatego też opracowano koncepcję idealnej wagi (wyznaczonej przez wzrost). Tak powstał współczynnik BMI, który jest stosunkiem wagi ciała do wzrostu. Model szczupłej sylwetki powiązano z optymalnym zdrowiem i długowiecznością i zaczęto go promować. Ideologia zdrowego życia szybko znalazła oddźwięk w społeczeństwie, a szczególnego znaczenia nabrała w latach sześćdziesiątych. Ideał szczupłości przetrwał do dziś i nadal jest obowiązujący.