Małgorzata Rozenek taszczy okazały wieniec na przedświątecznych zakupach

Kingunia 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Tak naprawdę to poszła do gotowego mieszkania Radzia. Myśli tylko o wymianie dekoracji co jakiś czas i to by było na tyle a w sumie to nie , bo karierę zaczęła dzięki Jackowi i tatusiowi i teraz się rzuca jak wielka gwiazda.😎