Małgorzata Rozenek tłumaczy znaczące podwyżki cen w swoim sklepie: "Wzrosty niestety nie wynikają z naszej chciwości"

Czy to już ??...

Kolejna czerwona linia zostaje przesunięta. Dopiero co generałowie mówili że atak braci ze wschodu bronią NATO na terenie Rosji oznaczLo będzie wypowiedzenie wojny światowej. Szef NATO ogłosił że broń NATO może być używana do tych celów właśnie. To się pytam wcześniej nas okłamywali czy teraz???? I co to oznacza dla Polski jako państwa zderzaka i potykacza o które Rosją ma się potykać. Czy to znaczy że zacznie coś nam spadać na głowy. Czy to znaczy że oszukują nas na mięso armatnie. Polecam kanał YouTube Porucznik Powałka