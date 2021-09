Małgorzata Rozenek w towarzystwie uśmiechniętego Radzia i torebki za 21 TYSIĘCY drepcze do gabinetu medycyny estetycznej (ZDJĘCIA)

Ona 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 7 Odpowiedz

Rany ile tu zazdrości.. fajnie wyglądają i tyle. Nie jedna kobieta chciałaby w tym wieku tak wyglądać i mieć taką figurę, a czy to geny czy medycyna to już inna kwestia. Ja tam ich lubię i nie zazdroszczę, każdy ma to na co zapracuje taka prawda.