Internautka DRWI z Małgorzaty Rozenek: "Twarz NACIĄGNIĘTA jak guma od maski i MĘSKI GŁOS"

Jeszcze do niedawna Rozenek wdawała się z nieprzychylnymi sobie fanami w niekończące się dyskusje, nie puszczając prawie żadnej zaczepki płazem. Od jakiegoś czasu można jednak zaobserwować, że 43-latka wyraźnie wrzuciła na luz , a nawet jeśli odpisze na kąśliwy komentarz, to raczej sili się na poczucie humoru . Nowa taktyka Małgorzaty zdaje się przynosić zadowalające rezultaty...

Ostatnio widziałam zdjęcia z pierwszych podbojów Goni, to pani nie do poznania. Tutaj naciągnięta jak guma od maski. Twarz można zretuszować, jednak zmiany dekoltu i szyi robią swoje. A do tego ten męski głos... - napisała internautka.

Może i męski, ale jak weszłam zakapturzona, przeziębiona, bez makijażu do sklepu po bułki, to pani przy kasie mówi do mnie: Ale głos to pani ma podobny do tej Rozenkowej. Także ten - odpisała Rozenek.