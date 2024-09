Małgorzata Socha świętuje 80. urodziny mamy. Fani nie dowierzają: "Wygląda na 60!"

Małgorzata Socha od lat należy do grona najbardziej rozchwytywanych i zapracowanych gwiazd w Polsce. Występuje nie tylko w filmach i serialach, ale też w wielu kampaniach reklamowych. Niestety, jedną z nich ostatnio straciła. Firma meblowa, której z Ewą Kasprzyk były twarzami, zdecydowała się podziękować im za współpracę i zatrudnić przedstawicieli sceny kabaretowej.

Socha wielokrotnie powtarzała, że wszystko, co osiągnęła w życiu, zawdzięcza wsparciu rodziców , a w szczególności ukochanej mamy. Jak jednak przyznała gwiazda "Przyjaciółek", mimo wielkiej miłości nie wyobraża sobie, by rodzicielka miała z nią zamieszkać.

Ani ona, ani ja nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że mogłybyśmy mieszkać pod jednym dachem. Żadnej z nas nie wyszłoby to na dobre. Bardzo lubię, kiedy nas odwiedza. Jest inteligentna, oczytana, dzieci ją uwielbiają. Ale lubię też ten moment, kiedy wraca do siebie - przyznała w "Vivie!".

Tak wygląda mama Sochy. Pani Bożena ma 80 lat!

Mamuś! Od wczoraj świętujemy Twoje 80. urodziny, a ja nadal nie mogę znaleźć słów, żeby opisać, jak bardzo jesteś dla mnie ważna i jak bardzo cieszę się, że Cię mam. Dziękuję za każdą chwilę, za cudowne dzieciństwo, morze miłości i to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć . Za wszystkie rady (mimo, że czasem się buntowałam) to i tak okazywało się, że zawsze miałaś rację i chciałaś jak najlepiej. Mogłabym napisać tak wiele, ale po prostu napiszę, że jesteś najlepszą Mamą i Babcią na świecie! I pędzę Cię wyściskać! - czytamy.

Jestem w szoku! Myślałam, że mama ma 60 lat; Chyba 60-te urodziny!; Dużo zdrówka dla Pani mamy, wygląda co najwyżej na 65 lat a nie na 80; Myślę, że doszło do pomyłki i miało być "60. urodziny"; Chyba miało być 60! Mama na pewno nie wygląda na 80 lat - czytamy i przyłączamy się do życzeń.