Małgorzata Socha w ogniu KRYTYKI za wyjazd NA TENERYFĘ w pandemii. "To nie czas wrzucanie sweet foci!"

Aaaaa 8 min. temu

Jeśli chce wyjeżdżać, to niech jeździ...jeśli ma na to kasę...ok. Nie mam z tym problemu, sama tez nie zamknęłam się w domu...bo covid. Ale mając trochę taktu, w dzisiejszych czasach, może jednak darowalaby sobie wrzucanie fotek z tych wyjazdów. Są ludzie, których zwyczajnie, zwłaszcza teraz, nie stać na taki wyjaz. Sądzę, że wielu z nas by wyjechało, ale niepewność co będzie jutro nam na to nie pozwala. Ludzie potracili pieniądze, biznesy, mają zerowe dochody i co? Patrzenie na takie zdjęcia ma im dodać wiary, ze będzie lepiej? Troche taktu i wyczucia życzę.