Mandaryna wspomina porody w prywatnej klinice: "To były wydarzenia OGÓLNOPOLSKIE. Reporterzy kordonem odwozili nas do domu"

Rzeczywiście tą Panią Genię nam wyciągali, bo czemu nie, jeśli można wbić szpileczkę. Ale powiem Ci też, jak oglądałam dawno temu kawałek "Jestem jaki jestem", to mówię "rzeczywiście, to było tak pokazane, jakbym ja zapomniała, że mam syna", mówię "No trochę mieli rację, jeśli ludzie widzieli to w taki sposób". Ale nie powiem, bardzo mocno pomagali mi rodzice, niania, sama bym tego nie udźwignęła. Gdybym musiała i postawiono mnie przed faktem, że zajmuję się w 100% dzieckiem tylko ja, to bym podwinęła rękawy i dałabym rade – powiedziała.

Bardzo kocha swoje dzieci, to nie ulega wątpliwości. Natomiast między nami relacje są różne – siekiera raz wisi w powietrzu, raz topór jest zakopany. Ale to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o nasze dzieci. I Michał je kocha, i ja. I to jest absolutnie najważniejsze. A to, że my czasem nie możemy się dogadać, to jednak staramy się, żeby nie miało to wpływu na nasze dzieci. One wiedzą, że miłość do nich jest po obu stronach. Mam wrażenie, że są bardzo mądre życiowo. Mają duży dystans do świata, ale też taką przyjemną otwartość – lubią samych siebie, lubią ludzi wokół - zapewniła.