Marcin Gortat uderza w Natalię Siwiec: "WSTYDZIŁBYM SIĘ jako firma dać jakikolwiek produkt tej kobiecie"

Marcin nie z takimi się zabawiałeś więc nie graj teraz takiego porządnego. Moje znajome swojego czasu były w grupce ostrzących sobie pazurki na niego, i jego znajomków, kobiet. To nie byly tylko jakieś biedne dziewuszki tylko też prawniczka, sportsmenka, bizneswoman itd. Często wspólnie bywali w zatoce sztuki, mają nawet spolne zdjęcie one, Marcinek i nawet Jimek. I sporo czasu razem spędzali,a to jakiś mecz, zawody w Warszawie,a tu imprezka w Trójmieście. Co śmieszne,on trzymał je na dystans i chciał aby o niego zabiegały. Byłam z nimi na jednym evencie sportowym, on tylko napisał im wskazówkę,że też tam jest. Więc one w skowronkach zamiast oglądać event, zaczęły po Narodowym szukać Marcinka. Co śmieszne, nie znalazły go a jak wyszliśmy ze stadionu on demonstracyjnie szybko odjechał z piskiem opon swym wówczas białym porsche i tylko im napisał,aby były gotowe, bo wieczorem impreza. To jak się bawił to niech tylko ściany klubów wiedzą ale niech nie struga teraz intelektualisty, bo Siwiec to jest jego poziom.