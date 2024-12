Marcin Hakiel publikuje zdjęcie Helenki z przyrodnim BRACISZKIEM!

Córka Marcina Hakiela odwiedziła swojego przyrodniego braciszka

Co ciekawe, 11-letnia córka Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek również przybyła do szpitala, by poznać nowego członka rodziny. Helena nie ukrywała radości na widok braciszka, który może okazać się zarówno Robertem, jak i Remigiuszem czy Radzimirem. Pękający z dumy ojciec uwiecznił na zdjęciu ich pierwsze spotkanie, załączając do niego hashtag wyrażający wdzięczność.