Marcin Miller broni Zenka Martyniuka po aferze wywołanej przez Daniela. "Zostawcie tego człowieka w spokoju, Boże jedyny"

A czy Marcin Miller weźmie na siebie tragedię, gdy Danielek i rodzice do niej doprowadzą? Może i Zenek starał się dobrze wychować syna, może nie, może go nie było, może. Ale kiedyś trzeba zareagować, bo dojdzie do tragedii. Po co było wyciągać syna za uszy z ciupy? Dobrze by mu to zrobiło. Dobry rodzic właśnie by na to pozwolił, jeśli sam sobie nie radzi z dzieckiem. A tu? Tu wina Zenka i niech drugi facet go nie broni. Albo sam niech mu zasponsoruje auto. Druga Kurowska.