Marcin Miller mieszka w luksusowej posiadłości na Mazurach. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Jarekikot 16 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Po co szczujecie? Dom jak każdy innym w Ełku nad jęziorem, niedaleko Castoramy. Zarobił to ma. On jest w porządku. Może troche gwiazdorzył ale żona przywołała go do porządku. Ma też wykształconych synów, nie to co inne gwiazdy.