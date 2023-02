Marcin Najman reaguje na śmierć Mateusza Murańskiego. Miał bić się z jego ojcem! Co z ich walką na High League?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych walk nadchodzącej edycji High League miał być szumnie zapowiadany pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim . Teraz jednak nie wiadomo, czy gala w ogóle się odbędzie, a już tym bardziej, czy dojdzie do pojedynku seniorów. W środę media podały informację o nagłej śmierci syna Jacka, Mateusza Murańskiego .

Oświadczenie Marcina Najmana po śmierci Mateusza Murańskiego

Wielka tragedia, bo zawsze, gdy odchodzi tak młody człowiek, to jest wielka tragedia. Nie znam okoliczności tego, co się wydarzyło, natomiast dziś to jest nieważne. Na pewno nie tak miało się jego życie potoczyć - czytamy na Twitterze.