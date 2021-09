Marcin Tyszka udaje, że Karolina Korwin Piotrowska nie jurorowała razem z nim w "Top Model"?

Marcin Tyszka to nie tylko fotograf, ale również juror w programie "Top Model" . Jego przygoda z show rozpoczęła się w 2010 roku. To właśnie wtedy reality show zadebiutowało na antenie TVN.

Zobacz także: Joanna Krupa UDERZA w Karolinę Pisarek: "TO JEST DZIECKO! Come on, JA CIĘ WYLANSOWAŁAM!"